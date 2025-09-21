За її словами, влада Росії нічого не робить з українськими БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.
Що ГУР дізналися з перехопленої розмови?
У перехопленій розмові мешканка Бєлгородської області Росії розповідає про арешт заступника губернатора області Гладкова за хабарі.
Арестовали гладкова замєстітєля. Уже скіки наворовав… Уже в курскє, єго ж забрали в курск. Ото таке… На одну пєнсію нема тіки дєнєг,
– бідкається росіянка суржиком.
Її також бентежать українські безпілотники. З її слів, російська влада ніяк з ними не бориться.
ГУР перехопили розмову мешканки Бєлгородщини: дивіться відео
Що відомо про останні операції ГУР?
Безпілотники ГУР "Примари" уразили три російські гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У" в тимчасово окупованому Криму.
Бійці ГУР провели спецоперацію на Тендрівській косі, знищивши російський багатоцільовий гусеничний тягач ДТ-10 "Вітязь". Знищення техніки значно ускладнило логістичні можливості російської армії в цьому районі.