Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані ГУР.

До теми ССО уразили важливий логістичний хаб росіян у Курській області

Подробиці успішної спецоперації розвідників

Бійці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР МО України провели чергову ефективну висадку на Тендрівській косі.

Що відомо про Тендрівську косу? Тендрівська коса – піщана коса довжиною понад 60 км, розташована в Чорному морі в межах Херсонської області. Місцевість малолюдна, що робить її зручною для прихованих військових операцій.

Українські спецпризначенці вночі облаштували мінні загородження, перерізавши росіянам важливі логістичні маршрути.

Зауважте! Внаслідок детально розробленої та втіленої операції в пастку воєнної розвідки потрапив російський багатоцільовий гусеничний тягач ДТ-10 "Вітязь".

Цю техніку окупанти використовували для перевезення особового складу, боєприпасів і продовольства на передові позиції. Розвідники розгромили ворожу машину.

Дивіться відео знищення ворожої техніки

Як стверджують у ГУР, знищення ворожого "Вітязя" завдало відчутного удару по логістичних можливостях російської армії у цьому районі.

Українські розвідники наголошують, що продовжують боротьбу з тиловим забезпеченням противника, а подібні операції суттєво ускладнюють дії окупантів на фронті.

Інші ефективні атаки на російські військові об'єкти