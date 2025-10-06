Ущерб оценили почти в несколько сотен миллионов рублей, но полностью взыскать их с виновного не удалось. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское издание "Коммерсант".
Что известно о случайном уничтожении Mi-8 в России?
Инцидент произошел в прошлом году на аэродроме в Новочеркасске. Несмотря на высокую пожарную опасность и запреты руководства, офицер Росгвардии приказал подчиненному сжечь мусор в яме. Из-за недосмотра пламя распространилось на сухую траву, а затем добралось до стоянки авиатехники.
В результате сгорел вертолет Ми-8. В нем хранилось топливо, пиротехника, спасательное и парашютно-десантное снаряжение.
Убытки для полка оценили в более 574 миллиона 229 тысяч рублей. Суд признал офицера виновным в халатности, повлекшей особо крупный материальный ущерб.
Российский военный признал вину и получил штраф в 350 тысяч рублей, а также годовой запрет занимать руководящие должности.
Гражданский иск воинской части удовлетворили частично – с офицера взыскали 5 миллионов рублей. Апелляционный суд оставил приговор без изменений, объяснив, что при своем месячном доходе военный якобы физически не способен компенсировать полную стоимость сожженного вертолета.
Какие потери понесли россияне недавно?
29 сентября ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-8, стоимость которого превышает 10 миллионов долларов. Для этого использовали FPV-дрон Shrike за 500 долларов.
28 августа дроны ГУР атаковали судно "Буян-М", которое несло боевое дежурство в Темрюкском заливе Азовского моря. Беспилотники повредили его радиолокационную станцию и борт.
Подразделения Сил специальных операций ВСУ ударили дронами по РЛС П-14Ф "Лена" и ТРЛК "Сопка-2" в Воронежской области России.