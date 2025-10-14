За время полномасштабного вторжения на передовой погибли 1 125 150 россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага по состоянию на 14 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1 125 150 (+1200) человек,

танков – 11 256 (+5);

боевых бронированных машин – 23 345 (+0);

артиллерийских систем – 33 628 (+29);

РСЗО – 1 520 (+0);

средств ПВО – 1 225 (+0);

самолетов – 427 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 69 632 (+390);

крылатых ракет – 3 859 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 64 188 (+145);

специальной техники – 3 977 (+0).



Потери врага на 30 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

