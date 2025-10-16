В частности, из-за этого сложно врагу сейчас под Добропольем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Нацгвардии Александра Пивненко.
Какова ситуация под Добропольем?
Пивненко рассказал, что нацгвардейцы вместе со смежными подразделениями Сил обороны за последнюю неделю нанесли России значительные потери.
На их счету за этот период также ряд отраженных механизированных штурмов.
Один из таких – на Добропольском направлении. Результат для врага – сожженные танки, более 15 единиц бронированной техники, еще больше автомобилей и пехоты противника уничтожено навсегда,
– рассказал командующий Нацгвардии.
Он добавил, что гвардейцы крепко держат свои позиции, а еще совершенствуют тактику ведения боев и внедряют новые технологии.
Что происходит на фронте?
Аналитики DeepState 15 октября сообщали, что Силы обороны отбросили российские войска возле сел Новое Шахово и Кучеров Яр на Добропольском направлении.
Перед этим в ГПСУ информировали, что пограничники отбили российскую атаку возле населенных пунктов Владимировка и Шахово. Было уничтожено несколько единиц техники и ликвидировано около полсотни оккупантов.
А за сутки 15 октября на фронте в целом произошло 184 боестолкновения. На Покровском направлении ВСУ отбили 56 штурмов, на Александровском – 30, на Константиновском – 25.