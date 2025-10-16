Россия нанесла по позициям ВСУ и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 87 авиаударов 171 КАБом. Также осуществила 4 979 обстрелов, из которых более 100 из РСЗО, и привлекла к атакам 5 595 дронов-камикадзе, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях оккупанты нанесли 9 авиаударов, сбросили 18 КАБов, а еще совершили 186 обстрелов, в том числе 10 из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении было зафиксировано 17 боевых столкновений возле Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки.

На Купянском направлении произошло 6 атак оккупантов возле населенных пунктов Степная Новоселовка и Петропавловка. А в Купянске и его окрестностях продолжаются противодиверсионные мероприятия.

На Лиманском направлении Россия атаковала 7 раз в попытках продвинуться вперед у населенных пунктов Грековка, Колодези, Новоселовка и Дерилово.

На Славянском направлении ВСУ отбили 10 вражеских атак у населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка.

На Краматорском направлении было одно боевое столкновение возле Предтечино.

На Константиновском направлении враг 25 раз атаковал возле населенных пунктов Белая Гора, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново и Русин-Яр.

На Покровском направлении, ВСУ отбили 56 штурмовых и наступательных действий врага возле населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Чунишино, Удачное, Котляровка 0 Ореховое и Филиал.

На Александровском направлении было 30 российских атак возле населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Январское, Сосновка, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригорьевка, Малиновка и Полтавка.

На Гуляйпольском направлении Россия наступательных действий не проводила.

На Ореховском направлении враг наступал 5 раз, пытаясь действовать возле населенных пунктов Каменское, Плавни и Степное.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили 4 атаки оккупантов.

Что происходит на фронте?