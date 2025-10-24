Так, командування 506-го мотострілецького полку збройних сил Росії почало формувати штурмові роти з жінок. Про це повідомили агенти "Атеш", передає 24 Канал.

Що відомо про участь жінок у штурмах під Покровськом?

Окупанти вичерпали ресурс найманців і контрактників і готові кидати на забій кого завгодно, перетворюючи жінок на гарматне м'ясо,

– заявили у русі опору.

Також жінок використовують для інфільтрації. Якщо штурм невдався, їм наказують переодягатися в цивільний одяг, щоб під виглядом мирних мешканців вести розвідку і передавати інформацію про переміщення Сил оборони України.

Для цих жінок немає шляху назад – їхні життя залежать від "милості" командирів, яку можна здобути лише одним способом. "Російська армія втратила будь-які моральні орієнтири", – наголошують в "Атеш".

Нагадаємо, що вперше за час активних боїв окупанти почали кидати жінок на штурми Покровська у серпні 2025 року.

Яка ситуація на Покровському напрямку?