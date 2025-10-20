Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ (ДШВ).

Що відбулося в Покровську?

Військові розповіли, що росіяни вкотре вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу.

Після цього об'єднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала окупантів, які тоді переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу.

Наразі оборона Покровська – посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення у місто та посилено патрулюють містом,

– додали бійці.

Загалом за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.

Українські військові ліквідували окупантів у Покровську: дивіться відео

Закликаємо цивільних осіб, які досі у Покровську, без крайньої необхідності не пересуватися містом,

– наголосили українські військові.

Бійці зазначили, що ситуація у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ залишається напруженою. Наразі ворог хоче розширити "сіру зону" навколо Покровська: окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків.

Яка зараз ситуація на Покровському напрямку?