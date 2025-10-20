Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ (ДШВ).
Що відбулося в Покровську?
Військові розповіли, що росіяни вкотре вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу.
Після цього об'єднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала окупантів, які тоді переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу.
Наразі оборона Покровська – посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення у місто та посилено патрулюють містом,
– додали бійці.
Загалом за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.
Українські військові ліквідували окупантів у Покровську: дивіться відео
Закликаємо цивільних осіб, які досі у Покровську, без крайньої необхідності не пересуватися містом,
– наголосили українські військові.
Бійці зазначили, що ситуація у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ залишається напруженою. Наразі ворог хоче розширити "сіру зону" навколо Покровська: окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків.
Яка зараз ситуація на Покровському напрямку?
Офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький розповів в ефірі 24 Каналу, що російські окупанти продовжують наступати на Покровському напрямку – втрати у них тут серйозні. За словами військового, якщо ворогу десь вдається пройти крізь позиції, то по ньому все одно продовжують працювати.
На Покровському напрямку росіяни також намагаються використати погодні умови. Через туман вони застосовують бронетехніку та малі піхотні групи, які просуваються у міжпозиційний простір.
Протягом доби 19 жовтня на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора.