Нещодавно одна зі штурмових груп росіян прорвалася у центр міста та закріпилася у районі залізничного вокзалу. Згодом окупантів ліквідували, однак ті встигли залишити після себе "цвинтар з місцевими", передає 24 Канал із посиланням на розповідь волонтера Голландця.

Дивіться також "Живими залишилися одиниці": історія росіян, яких взяли в полон бійці 80-ї Галицької бригади

Що відомо про розстріл цивільних у Покровську?

Український дрон зафільмував злочини загарбників. Так, район залізничного вокзалу, а саме провулок Мостовий став місцем розстрілу щонайменше трьох цивільних. На відео, оприлюднене волонтером, можна побачити:

жінку із перебитими ногами;

тіло вбитого дідуся посеред дороги;

тіло жінки на велосипеді, яку росіяни розстріляли у спину;

тіло чоловіка посеред залізничних колій.

Пізніше дрон показав, як один чоловік виносить на руках ту саму жінку з перебитими ногами. Місцевий рухається у напрямку позицій українських військових. Наразі відомо, що поранена жінка залишається у Покровську. Вивезти її в лікарню немає можливості, адже жоден транспорт не може заїхати у місто через велику кількість російських FPV-дронів.

Що відомо про останні воєнні злочини окупантів?