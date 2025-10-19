Нещодавно одна зі штурмових груп росіян прорвалася у центр міста та закріпилася у районі залізничного вокзалу. Згодом окупантів ліквідували, однак ті встигли залишити після себе "цвинтар з місцевими", передає 24 Канал із посиланням на розповідь волонтера Голландця.
Що відомо про розстріл цивільних у Покровську?
Український дрон зафільмував злочини загарбників. Так, район залізничного вокзалу, а саме провулок Мостовий став місцем розстрілу щонайменше трьох цивільних. На відео, оприлюднене волонтером, можна побачити:
- жінку із перебитими ногами;
- тіло вбитого дідуся посеред дороги;
- тіло жінки на велосипеді, яку росіяни розстріляли у спину;
- тіло чоловіка посеред залізничних колій.
Пізніше дрон показав, як один чоловік виносить на руках ту саму жінку з перебитими ногами. Місцевий рухається у напрямку позицій українських військових. Наразі відомо, що поранена жінка залишається у Покровську. Вивезти її в лікарню немає можливості, адже жоден транспорт не може заїхати у місто через велику кількість російських FPV-дронів.
Що відомо про останні воєнні злочини окупантів?
- У серпні 2023 року окупанти захопили в полон двох 16-річних хлопців з Мелітополя. Їх звинуватили у "терористичній діяльності". У квітні 2024 року підлітків закатували.
- На тимчасово окупованій Харківщині російський військовий з позивним "Рудий" відкрив вогонь у під'їзді багатоповерхівки, вбивши трьох місцевих жителів.
- Під час штурму селища Шандриголове російський командир віддав наказ вбивати всіх цивільних. Серед жертв окупантів – ціла родина. Живою окупанти залишили лише неповнолітню дівчинку. Її вони використовували як живий щит.