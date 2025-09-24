Про воєнний злочин загарбників у селищі Шандриголове повідомили бійці Третього армійського корпусу, передає 24 Канал.
Що відомо про розстріл цивільних і викрадення дитини на Донеччині?
Ще до початку штурму селища командир окупантів з позивним "Балі" віддав наказ "убивать всех без розбора".
Відомо, що ворожий підрозділ увійшов до житлового будинку та розстріляв цілу родину. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, використовуючи дитину як "живий щит".
Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника,
– наголосили у Третій штурмовій.
Окупанти вбивають цивільних: дивіться відео +18
Де розташоване Шандриголове: дивіться на карті
Що відомо про останні воєнні злочини окупантів?
- Окупант вбив літнього беззбройного чоловіка на його подвір'ї в одному з населених пунктів Покровського району в Донецькій області. Інцидент зафільмували під час аеророзвідки.
- У районі Покровська 33-річний нацгвардієць Владислав потрапив у полон. Його та ще 7 захисників катували окупанти. Ворог знущався із українських воїнів, відрізаючи їм частини органів. Опісля усім перерізали горло і скинули у яму. Владиславу дивом вдалося вціліти. Упродовж 5 діб він із перерізаним горлом добирався до українських позицій.
- Росія змушує викрадених українських дітей воювати після досягнення 18 років. Ворог готує з них ворогів власної держави.