Про воєнний злочин загарбників у селищі Шандриголове повідомили бійці Третього армійського корпусу, передає 24 Канал.

Що відомо про розстріл цивільних і викрадення дитини на Донеччині?

Ще до початку штурму селища командир окупантів з позивним "Балі" віддав наказ "убивать всех без розбора".

Відомо, що ворожий підрозділ увійшов до житлового будинку та розстріляв цілу родину. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, використовуючи дитину як "живий щит".

Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника,

– наголосили у Третій штурмовій.

