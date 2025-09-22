Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Незалежної міжнародної комісії з розслідування щодо України.

Чому публікації в російських телеграм-каналах можуть бути підставою для воєнного злочину?

За рішенням комісії, публікація контенту, де Росія розповідає про наслідки атаки на Україну та показує загиблих чи поранених людей, вважатиметься воєнним злочином. Такі дії ворога розцінюватимуться як посяганням на людську гідність.

Telegram-канали, які адмініструють або самі підрозділи російських збройних сил, або наближені до них особи, поширювали сотні відеороликів із зображенням загиблих або поранених цивільних осіб. Такі дії кваліфікуються як воєнні злочини,

– зазначається у звіті.

Подібні телеграм-канали ворога також часто публікували дописи із заявами про нові атаки. Росіяни закликали людей евакуюватися з прифронтових територій України, таким чином погрожуючи жителям.

Також Комісія під час роботи зауважили, що окупанти посилили атаки дронами по цивільних людях у Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Вороже озброєння б'є не лише по жителях, але й по рятувальниках та медиках, які приїжджають їм на допомогу.

Управління Верховного комісара з прав людини підрахувало, що за перші вісім місяців 2025 року в Україні загинули на 40% більше цивільних, ніж у 2024. Того року загинули 12,3 тисячі цивільних, а поранень зазнали 27,8 тисячі українців.

Що кажуть в ООН про війну в України: останні заяви