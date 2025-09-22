Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Независимой международной комиссии по расследованию в отношении Украины.
Смотрите также Представляет угрозу жизни: в ООН осудили публикации Украиной видео пленных из КНДР и Китая
Почему публикации в российских телеграмм-каналах могут быть основанием для военного преступления?
По решению комиссии, публикация контента, где Россия рассказывает о последствиях атаки на Украину и показывает погибших или раненых людей, будет считаться военным преступлением. Такие действия врага будут расцениваться как посягательство на человеческое достоинство.
Telegram-каналы, которые администрируют или сами подразделения российских вооруженных сил, или приближенные к ним лица, распространяли сотни видеороликов с изображением погибших или раненых гражданских лиц. Такие действия квалифицируются как военные преступления,
– отмечается в отчете.
Подобные телеграмм-каналы врага также часто публиковали сообщения с заявлениями о новых атаках. Россияне призвали людей эвакуироваться из прифронтовых территорий Украины, таким образом угрожая жителям.
Также Комиссия во время работы заметили, что оккупанты усилили атаки дронами по гражданским людям в Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях. Вражеское вооружение бьет не только по жителям, но и по спасателям и медикам, которые приезжают им на помощь.
Управление Верховного комиссара по правам человека подсчитало, что за первые восемь месяцев 2025 года в Украине погибли на 40% больше гражданских, чем в 2024. В том году погибли 12,3 тысячи гражданских, а ранения получили 27,8 тысячи украинцев.
Что говорят в ООН о войне в Украине: последние заявления
Генсек ООН Антониу Гутерреш 16 сентября заявил, что, по его мнению, война России против Украины вряд ли завершится в краткосрочной перспективе. По его словам, Украина и Россия имеют разногласия в позициях. Гутерреш отметил, что Россия решительно сопротивляется идее перемирия, а Украина взамен настаивает на сохранении территориальной целостности.
В ООН отмечают, что Украина сейчас является одной из самых заминированных государств мира. Почти на четверти территории страны расположены мины. Их насчитывается более 1 миллиона мин. На заминированных землях погибли почти 1000 человек.
В июле Антониу Гутерреш осудил российские атаки по Украине из-за того, что в них гибнут гражданские, а обстрелы ЗАЭС угрожают ядерной безопасности. Генсек НАТО призвал к немедленному и безусловному прекращению огня, заявив, что нападения на гражданское население запрещены международным правом.