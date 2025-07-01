Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на доклад главы Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

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Почему Украину критикуют за видео с пленными

В ООН сообщили, что обнаружили много случаев с публикацией фото и видео пленных из КНДР и Китая в украинских СМИ и других ресурсах.

Международное гуманитарное право защищает военнопленных от публичного любопытства, что включает обнародование изображений военнопленных, записей допросов и любых других частных данных,

– указано в докладе.

Глава управления ООН считает, что разоблачение пленных "может поставить под угрозу их жизнь после возвращения в свои страны или негативно повлиять на их семьи".

В документе также говорится, по меньшей мере пятеро таких пленных признали, что опасаются пыток или заключения в случае возвращения домой.

Напомним, в апреле 2025 года Украина взяла в плен граждан Китая, после чего украинские спецслужбы опубликовали фото и видео с допросов. А северокорейские солдаты, которых взяли в плен на Курщине, даже дали интервью южнокорейскому СМИ The Chosun.