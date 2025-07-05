Речь идет о ситуации на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

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Что заявил Гутерреш

Согласно обнародованному заявлению, генсек выразил обеспокоенность относительно опасной эскалации, а также рост количества погибших среди гражданского населения, вызванных российскими атаками.

Антониу Гутерреш отметил, что подобные нападения на гражданское население и критически важную инфраструктуру запрещены международным правом. Он призвал к немедленному и безусловному прекращению огня.

Эти удары привели к перебоям с электроснабжением Запорожской атомной электростанции, что еще раз подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности,

– говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля россияне ударили по линии электропередач, которая соединяет временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Из-за этого на атомной электростанции уже восьмой раз был блэкаут.