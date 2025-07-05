Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, отметив, что враг также тестирует границы "дозволенного" для шантажа. Однако и для возможных будущих действий, чтобы вызвать катастрофу.

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Действия россиян на ЗАЭС

Военный эксперт отметил, что недавно организация по запрещению химического оружия и европейские партнеры провели расследование, насколько массированно россияне используют его на линии фронта. Обнаружили, что тенденция в зоне боевых действий растет.

В ответ российская пропаганда начала истерить и обвинять Запад в том, что якобы все "игнорируют, что Украина использует биолаборатории".

Россиянам надо было отвлекать внимание – вопрос химического оружия мог бы стать второстепенным, если бы что-то произошло на ЗАЭС. То есть все это станет неважным, потому что все внимание будет перефокусировано на совсем других масштабов техногенную катастрофу с радиационным заражением,

– объяснил он.

То есть, с одной стороны, оккупанты используют ЗАЭС как инструмент для шантажа (намекают США и Европе, что им не обязательно использовать ядерное оружие), с другой – ЗАЭС служит для врага тестовой площадкой (тестируют на прочность системы защиты и реакторов, чтобы знать предел допустимого).

К слову, специалисты "Укрэнерго" возобновили работу высоковольтной линии, питающей Запорожскую атомную электростанцию. Станция снова получает ток с подконтрольной Украине территории.