Ідеться про ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на м речника генсека ООН Стефана Дюжарріка.

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Що заявив Гутерреш

Згідно з оприлюдненою заявою, генсек висловив стурбованість стосовно небезпечної ескалації, а також зростання кількості загиблих серед цивільного населення, спричинених російськими атаками.

Антоніу Гутерреш наголосив, що подібні напади на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Він закликав до негайного та безумовного припинення вогню.

Ці удари призвели до перебоїв з електропостачанням Запорізької атомної електростанції, що вкотре підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня росіяни вдарили по лінії електропередач, яка з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України. Через це на атомній електростанції вже восьмий раз був блекаут.