Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Гутерріша на пресконференції.
Як в ООН оцінюють перспективи закінчення війни?
Антоніу Гутерреш заявив, що не має оптимізму щодо швидкого початку мирного процесу в Україні.
Наша позиція дуже чітка – нам потрібне негайне припинення вогню, але таке, що призвело б до рішення на основі Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї,
– водночас зазначив він.
За словами генсека ООН, наразі Росія рішуче чинить опір ідеї перемир'я і наполягає на необхідності глобальної угоди, якої "вкрай важко досягти".
Тому, боюся, ми можемо бути свідками продовження цієї війни щонайменше ще якийсь час, при цьому насильство зараз особливо драматичне, бо чинить величезний вплив на цивільне населення, що є абсолютно сумним,
– наголосив Гутерреш.
Посадовець зазначив, що не має оптимізму щодо цього питання, адже позиції сторін кардинально різняться: Україна наполягає на збереженні територіальної цілісності, тоді як Росія прагне окупувати значні частини її території.
Мирні переговори: останні новини
Нещодавно президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок заявила, що не виключає розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Це потрібно для забезпечення режиму припинення вогню та післявоєнного миру, якщо відповідне рішення підтримає більшість держав-членів.
У вівторок, 16 вересня, з черговою заявою щодо України виступив президент США Дональд Трамп. Політик наполіг на тому, що Володимиру Зеленському "доведеться укласти угоду".
Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. За його словами, "люди вірять, що вони будуть розмовляти", а він не впевнений в цьому.