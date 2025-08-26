Загалом, за даними ООН, по Україні розкидано понад 1 мільйон мін. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Читайте також "Одні з найкращих у світі": які протипіхотні міни доступні Україні

Чим мінують росіяни українські території?

За підрахунками ДСНС України, з початку повномасштабного вторгнення через міни та вибухові залишки постраждали майже 1000 людей. На жаль, 359 загинули, серед них – щонайменше 18 дітей.

Так, на Сумщині нещодавно загинула сім'я на дорозі, якою вона їздила роками. Міну, на якій підірвалися люди, ймовірно, незадовго до трагедії встановили безпілотником.

Дистанційно росіяни скидають й кулькові бомби.

"Це означає, що дороги, яким колись довіряли селяни, більше не можуть використовуватися, парки та ліси стали небезпечними, а поля, які колись годували громади, мають бути покинуті", йдеться у статті The Guardian.

В ООН зауважили, що росіяни, відступаючи на певних територіях, "широко замінували" їх протитанковими мінами, які спрацьовують від автівок, танків або військових вантажівок.

Також є дуже багато нерозірваних снарядів, ракет, гранат, мінометів, які лишилися після бойових дій, особливо в буферній зоні, де артилерія має дальність дії приблизно 20 миль. Під час очищення територій ми стикаємося з рівнем складності та масштабом, яких раніше просто не бачили,

– зазначили в ООН.

Загалом російські міни бувають різних форм та розмірів і спрацьовують від контакту з жертвою. Зокрема, на українських територіях знайдені вибухові пристрої у формі метеликів, які особливо приваблюють дітей.

Небезпечні предмети тепер можуть розкидати й "Шахеди".

У The Guardian зауважують, що Україна, а також Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва нещодавно вийшли з Оттавської конвенції. Нею обмежується використання більшості типів наземних мін. Однак країни, які межують із Росією, посилаються на загрозу з її боку Росії.

Так, Україна розглядає можливість використання мін для стримування російського наступу. Водночас гуманітарне розмінування також залишається одним із пріоритетів.

Замінування українських територій: останні новини