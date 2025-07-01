Варто зазначити, що Оттавська конвенція забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що, через російську агресію проти України, наша держава може виробляти їх та отримувати як військову допомогу від інших держав.

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Протипіхотні міни для України

Сергій Кузан зауважив, що протягом останніх років російського вторгнення Оттавська конвенція не обмежувала Україну у виготовленні протипіхотних мін на українських та спільних із партнерами підприємствах.

Важливо! Україна вирішила вийти з Оттавської конвенції. Це необхідно, щоб захищати власних громадян і територію в умовах повномасштабної війни. У МЗС наголосили, що Росія з 2014 року активно застосовує міни, а з 2022 – масово використовує їх для здобуття тактичної переваги. Тепер українським військовим офіційно дозволено використовувати протипіхотні міни в бойових діях.

Відомо, що Сили оборони отримували від Сполучених Штатів Америки таку зброю, проте вона мала не автоматичний підрив, що вважалось більш гуманним щодо російських військових, які штурмували українські позиції. Україна ж виготовляє протипіхотні міни ВНП-50.

Це модифікація МОН-50, яка має направлену дію, сектор ураження складає близько 50 градусів, уламки розлітаються на 50 метрів, бойова частина пів кілограма,

– сказав Сергій Кузан.

Голова Українського центру безпеки та співпраці пояснив, що Україна виробляє й інші види протипіхотних мін, які є потужнішими й мають більший радіус дії. Якщо йде піхотна група, то уражень зазнають всі або більшість.

В цьому напрямку тривають українські розробки, які є абсолютно дієвими та випробуваними в бою. Можливо, на сьогодні вони є одними з найкращих та найефективніших,

– зауважив він.

Кузан додав, що українські протипіхотні міни постійно проходять модернізації для найкращої протидії піхотним штурмовим групам Росії. Їхню ефективність та застосування українські військові бачать щодня.