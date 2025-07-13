Допомога у відновленні буде корисною і для України, і для Японії. Про це розповів колишній японський дипломат та журналіст Такаші Хірано в інтерв'ю 24 Каналу.

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Якою може бути співпраця?

До початку повномасштабного вторгнення подібного інтересу в Японії практично не було. Нині ж багато компаній зацікавлені у виході на український ринок, хоч і утримуються з очевидної причини – війна триває, ризики великі. Вони готуються – стежать за ситуацією, проводять онлайн-зустрічі, шукають потенційних партнерів.

За словами Такаші Хірано, що стосується конкретних напрямів – є великий потенціал для симбіозу. Наприклад, Україна має унікальний досвід у сфері військових технологій – безпілотники, штучний інтелект на полі бою. Натомість Японія – сильні позиції в фундаментальних дослідженнях і прикладних розробках у сфері ШІ.

Тож співпраця могла б бути дуже продуктивною: Україна – як джерело практичних рішень, Японія – як технологічний партнер,

– зазначає журналіст.

Окремий і дуже важливий напрям – розмінування. Восени в Токіо відбудеться присвячена йому міжнародна конференція, японська сторона вже запросила українських фахівців. Це ініціатива уряду Японії, яка може стати відправною точкою для нових спільних проєктів.

Я вважаю, що після завершення війни найпомітніші зрушення відбудуться саме в бізнес-сфері. Зараз японські компанії ще обережні, але багато з них уже по суті "в черзі" – і як тільки ситуація стабілізується, вони готові заходити на український ринок,

– продовжує він.

Навіть у разі зміни політичного балансу в Японії гуманітарна допомога, зокрема у сфері розмінування, не буде згорнута. Цей курс уже сформовано – і він має широку підтримку.

Нагадаємо, в Японії розпочалась кампанія перед виборами до верхньої палати парламенту, результати яких визначать подальшу долю панівного в країні блоку у складі Ліберально-демократичної партії прем'єр-міністра Шіґеру Ішіби. Партія вирішила висунути на парламентських виборах Мунео Сузукі, вже давно відомого своїми проросійськими поглядами. За словами Такаші Хірано, політик має серйозну електоральну базу в регіоні Хоккайдо на півночі Японії.