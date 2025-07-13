Помощь в восстановлении будет полезной и для Украины, и для Японии. Об этом рассказал бывший японский дипломат и журналист Такаши Хирано в интервью 24 Каналу.

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Каким может быть сотрудничество?

До начала полномасштабного вторжения подобного интереса в Японии практически не было. Сейчас же многие компании заинтересованы в выходе на украинский рынок, хоть и воздерживаются по очевидной причине – война продолжается, риски большие. Они готовятся – следят за ситуацией, проводят онлайн-встречи, ищут потенциальных партнеров.

По словам Такаши Хирано, что касается конкретных направлений – есть большой потенциал для симбиоза. Например, Украина имеет уникальный опыт в сфере военных технологий – беспилотники, искусственный интеллект на поле боя. Зато Япония – сильные позиции в фундаментальных исследованиях и прикладных разработках в сфере ИИ.

Поэтому сотрудничество могло бы быть очень продуктивным: Украина – как источник практических решений, Япония – как технологический партнер,

– отмечает журналист.

Отдельное и очень важное направление – разминирование. Осенью в Токио состоится посвященная ему международная конференция, японская сторона уже пригласила украинских специалистов. Это инициатива правительства Японии, которая может стать отправной точкой для новых совместных проектов.

Я считаю, что после завершения войны заметные сдвиги произойдут именно в бизнес-сфере. Сейчас японские компании еще осторожны, но многие из них уже по сути "в очереди" – и как только ситуация стабилизируется, они готовы заходить на украинский рынок,

– продолжает он.

Даже в случае изменения политического баланса в Японии гуманитарная помощь, в частности в сфере разминирования, не будет свернута. Этот курс уже сформирован – и он имеет широкую поддержку.

Напомним, в Японии началась кампания перед выборами в верхнюю палату парламента, результаты которых определят дальнейшую судьбу господствующего в стране блока в составе Либерально-демократической партии премьер-министра Шигера Ишибы. Партия решила выдвинуть на парламентских выборах Мунео Сузуки, уже давно известного своими пророссийскими взглядами. По словам Такаши Хирано, политик имеет серьезную электоральную базу в регионе Хоккайдо на севере Японии.