В то же время он имеет хорошие отношения с премьер-министром страны Ишибой Шигеру, что может иметь негативные последствия. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал бывший японский дипломат и журналист Такаши Хирано.

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Что известно о позиции Сузуки

В Японии началась кампания перед выборами в верхнюю палату парламента, результаты которых определят дальнейшую судьбу правящего в стране блока в составе Либерально-демократической партии премьер-министра Шигеру Ишибы.

Партия решила выдвинуть на парламентских выборах Мунео Сузуки, уже давно известного своими пророссийскими взглядами. По словам Такаши, политик имеет серьезную электоральную базу в регионе Хоккайдо на севере Японии.

К сожалению, часть избирателей в том регионе не слишком интересуется внешней политикой. Но в пределах всей страны – среди тех, кто следит за международной политикой, он хорошо известен своими пророссийскими заявлениями и часто подвергается критике. Его риторика воспринимается как манипулятивная, а политическая позиция – как опасная,

– рассказал Хирано.

Он добавил, что на общенациональном уровне Сузуки не слишком популярен. Впрочем, возможность его прохода остается высокой благодаря тому, что партия выдвинула его кандидатуру через партийный список.

То есть большинство избирателей просто будут голосовать за название партии, не задумываясь о конкретных людях в списке. Поэтому, даже если многие не поддерживают именно его кандидатуру, он будет иметь все шансы на успех.

К слову, также Такаши Хирано рассказал, что Япония никогда не начнёт войну с Россией за Южные Курилы. По его словам, Токио придерживается фундаментального принципа действовать в рамках самообороны, но не наоборот.