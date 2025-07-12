Водночас він має хороші взаємини з прем'єр-міністром країни Ішібою Шіґеру, що може мати негативні наслідки. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів колишній японський дипломат та журналіст Такаші Хірано.

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Що відомо про позицію Сузукі

В Японії розпочалась кампанія перед виборами до верхньої палати парламенту, результати яких визначать подальшу долю правлячого в країні блоку у складі Ліберально-демократичної партії прем’єр-міністра Шіґеру Ішіби.

Партія вирішила висунути на парламентських виборах Мунео Сузукі, вже давно відомого своїми проросійськими поглядами. За словами Такаші, політик має серйозну електоральну базу в регіоні Хоккайдо на півночі Японії.

На жаль, частина виборців у тому регіоні не надто цікавиться зовнішньою політикою. Але в межах усієї країни – серед тих, хто стежить за міжнародною політикою, він добре відомий своїми проросійськими заявами й часто зазнає критики. Його риторика сприймається як маніпулятивна, а політична позиція – як небезпечна,

– розповів Хірано.

Він додав, що на загальнонаціональному рівні Сузукі не надто популярний. Утім, можливість його проходу залишається високою завдяки тому, що партія висунула його кандидатуру через партійний список.

Тобто більшість виборців просто голосуватимуть за назву партії, не замислюючись про конкретних людей у списку. Через це, навіть якщо багато хто не підтримує саме його кандидатуру, він матиме усі шанси на успіх.

До слова, також Такаші Хірано розповів, що Японія ніколи не почне війну з Росією за Південні Курили. За його словами, Токіо дотримується фундаментального принципу діяти в межах самооборони, але не навпаки.