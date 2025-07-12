Японія підтримує Україну, але намагається зберегти стосунки з Росією. Про це розповів японський журналіст Такаші Хірано в інтерв'ю 24 Каналу.

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Навіщо Акіе Абе зустрічалася з Путіним?

Хірано пояснює, що у Токіо зрозуміли: "швидко закінчити війну" у версії Трампа означає, що Україну змушуватимуть поступитися Росії – і тоді війна нібито завершиться. В цьому контексті Японія, схоже, вирішила почати шукати способи залишити за собою канали зв’язку з Росією. Мовляв, якщо ситуація повернеться на користь Москви, ми матимемо вихід на неї.

Японський посол у Росії Акіра Муто нещодавно відвідав МЗС Росії та провів переговори із заступником міністра Андрієм Руденком. У розмові він зазначив, що, попри "особливі обставини у двосторонніх відносинах через ситуацію в Україні" (саме таке дивне формулювання), важливо підтримувати діалог "на майбутнє", зокрема у сфері культури та людських контактів.

Вдова колишнього прем'єра Абе – Акіе Абе – наприкінці травня приїхала до Москви та зустрілася з Путіним у Кремлі. У суспільстві одразу ж виникли підозри – чи не організував цю поїздку сам уряд, аби передати якийсь закритий меседж? Згодом влада офіційно заявила, що не планувала візит і не має до нього стосунку.

Я не коментуватиму приватні зустрічі з Путіним, але, можливо, добре, що між вдовою колишнього прем’єра і президентом Путіним збереглися давні дружні зв’язки,

– сказав голова МЗС країни Івая.

Такаші Хірано вважає, що такими діями уряд Японії, ймовірно, готує суспільну думку до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема швидкого завершення війни, як того хоче Трамп.