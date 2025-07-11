Росія та Японія мають спірні території – Курильські острова (Північні території). Про це розповів Такаші Хірано в інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Журналіст Такаші Хірано пояснив, чому Японія ніколи не почне війну з Росією за Курили

Чому Японія не може дозволити Росії перемогти у війні з Україною?

Спірні території з Росією у Японії називають Північні території, а у Росії – Південні Курили. Японія довгий час має цей конфлікт з Росією, але останніми десятиліттями він відсунутий на задній план.

Ця тема, за словами Хірано, не стала гострішою і після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Японія допомагає Україні не через якісь прагматичні територіальні інтереси, а з принципових міркувань,

– каже Такаші Хірано.

Він зазначає, що Японія ніколи не почне війну за ці острови – вона діє виключно в межах самооборони. Токіо дотримується сучасного світового порядку, який не дозволяє силове втручання у справи інших країн і порушення міжнародного права, навіть якщо йдеться про території, які вважаються окупованими. Допомога Україні – це питання самозахисту.

"Саме тому ми не можемо дозволити, щоб хтось безкарно порушував цей принцип, бо тоді інші країни, зокрема в Східній Азії, теж можуть вирішити, що їм усе дозволено. У цьому сенсі допомога Україні – це й про безпеку самого регіону. Колишній прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда сформулював це дуже чітко: "Сьогодні – Україна, завтра може бути Східна Азія". Якщо світ дозволить агресору перемогти, це стане небезпечним сигналом і для нашого регіону", – пояснив японський журналіст.

Японія не розглядає жодного військового сценарію повернення Північних територій. Це заборонено та принципово неприйнятно в межах логіки, яку сама ж Японія відстоює у випадку України.

Офіційна позиція Японії допускає повернення окупованих островів лише шляхом переговорів. Хоч цей принцип дехто в країні і піддає критиці, він усе ж залишається незмінним.