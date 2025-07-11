Россия и Япония имеют спорные территории – Курильские острова (Северные территории). Об этом рассказал Такаши Хирано в интервью 24 Каналу.

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Почему Япония не может позволить России победить в войне с Украиной?

Спорные территории с Россией в Японии называют Северные территории, а в России – Южные Курилы. Япония долгое время имеет этот конфликт с Россией, но в последние десятилетия он отодвинут на задний план.

Эта тема, по словам Хирано, не стала острее и после полномасштабного вторжения России в Украину.

Япония помогает Украине не из-за каких-то прагматических территориальных интересов, а из принципиальных соображений,

– говорит Такаши Хирано.

Он отмечает, что Япония никогда не начнет войну за эти острова – она действует исключительно в рамках самообороны. Токио придерживается современного мирового порядка, который не позволяет силовое вмешательство в дела других стран и нарушение международного права, даже если речь идет о территориях, которые считаются оккупированными. Помощь Украине – это вопрос самозащиты.

"Именно поэтому мы не можем позволить, чтобы кто-то безнаказанно нарушал этот принцип, потому что тогда другие страны, в частности в Восточной Азии, тоже могут решить, что им все позволено. В этом смысле помощь Украине – это и о безопасности самого региона. Бывший премьер-министр Японии Фумио Кишида сформулировал это очень четко: "Сегодня – Украина, завтра может быть Восточная Азия". Если мир позволит агрессору победить, это станет опасным сигналом и для нашего региона", – объяснил японский журналист.

Япония не рассматривает ни одного военного сценария возвращения Северных территорий. Это запрещено и принципиально неприемлемо в рамках логики, которую сама же Япония отстаивает в случае Украины.

Официальная позиция Японии допускает возвращение оккупированных островов только путем переговоров. Хотя этот принцип некоторые в стране и подвергает критике, он все же остается неизменным.