Япония поддерживает Украину, но пытается сохранить отношения с Россией. Об этом рассказал японский журналист Такаши Хирано в интервью 24 Каналу.

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Зачем Акие Абэ встречалась с Путиным?

Хирано объясняет, что в Токио поняли: "быстро закончить войну" в версии Трампа означает, что Украину будут заставлять уступить России – и тогда война якобы завершится. В этом контексте Япония, похоже, решила начать искать способы оставить за собой каналы связи с Россией. Мол, если ситуация повернется в пользу Москвы, мы будем иметь выход на нее.

Японский посол в России Акира Муто недавно посетил МИД России и провел переговоры с заместителем министра Андреем Руденко. В разговоре он отметил, что, несмотря на "особые обстоятельства в двусторонних отношениях из-за ситуации в Украине" (именно такая странная формулировка), важно поддерживать диалог "на будущее", в частности в сфере культуры и человеческих контактов.

Вдова бывшего премьера Абэ – Акие Абэ – в конце мая приехала в Москву и встретилась с Путиным в Кремле. В обществе сразу же возникли подозрения – не организовало ли эту поездку само правительство, чтобы передать какой-то закрытый месседж? Впоследствии власть официально заявила, что не планировала визит и не имеет к нему отношения.

Я не буду комментировать частные встречи с Путиным, но, возможно, хорошо, что между вдовой бывшего премьера и президентом Путиным сохранились давние дружеские связи,

– сказал глава МИД страны Ивая.

Такаши Хирано считает, что такими действиями правительство Японии, вероятно, готовит общественное мнение к различным сценариям развития событий, в частности быстрого завершения войны, как того хочет Трамп.