Токіо чітко засудило російську агресію і стало на бік України. Про це розповів журналіст та колишній дипломат Такаші Хірано в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Чому Токіо підтримує Україну?

Японія розпочала надавати допомогу Україні ще у 2014 році, але водночас прагнула зберегти теплі стосунки з Росією. Такий підхід був зумовлений, зокрема, сподіваннями Токіо вирішити територіальні суперечки з Москвою дипломатичним шляхом.

За словами Хірано, уряд Японії тоді вірив, що особисті контакти з Путіним допоможуть досягти поступок.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році Японія кардинально змінила курс. Вона приєдналася до жорстких санкцій проти агресора та значно активізувала допомогу Україні.

Японія була і залишається країною номер один в Азії за масштабами допомоги Україні. Це факт,

– підкреслив співрозмовник.

Хоча деякі експерти зауважують, що політика щодо України стала менш активною, країна продовжує підтримувати санкції і декларує прихильність до справедливого миру.

Звідки у японців така позиція?

Така підтримка нашої держави, як вважає Хірано, наслідок якісного інформування японського суспільства.

І я б сказав, що це не просто "характер японців" – це результат якісного інформування, яке допомогло кожному сформувати особисту позицію,

– додав він

Також ексдипломат припускає, що саме позиція людей могла змінити й думку уряду.

До слова, підтримка України з боку Японії ґрунтується не на територіальних інтересах, а на принциповій позиції щодо дотримання міжнародного порядку.