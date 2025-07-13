Токіо чітко засудило російську агресію і стало на бік України. Про це розповів журналіст та колишній дипломат Такаші Хірано в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Чому Токіо підтримує Україну?
Японія розпочала надавати допомогу Україні ще у 2014 році, але водночас прагнула зберегти теплі стосунки з Росією. Такий підхід був зумовлений, зокрема, сподіваннями Токіо вирішити територіальні суперечки з Москвою дипломатичним шляхом.
За словами Хірано, уряд Японії тоді вірив, що особисті контакти з Путіним допоможуть досягти поступок.
Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році Японія кардинально змінила курс. Вона приєдналася до жорстких санкцій проти агресора та значно активізувала допомогу Україні.
Японія була і залишається країною номер один в Азії за масштабами допомоги Україні. Це факт,
– підкреслив співрозмовник.
Хоча деякі експерти зауважують, що політика щодо України стала менш активною, країна продовжує підтримувати санкції і декларує прихильність до справедливого миру.
Звідки у японців така позиція?
Така підтримка нашої держави, як вважає Хірано, наслідок якісного інформування японського суспільства.
І я б сказав, що це не просто "характер японців" – це результат якісного інформування, яке допомогло кожному сформувати особисту позицію,
– додав він
Також ексдипломат припускає, що саме позиція людей могла змінити й думку уряду.
До слова, підтримка України з боку Японії ґрунтується не на територіальних інтересах, а на принциповій позиції щодо дотримання міжнародного порядку.