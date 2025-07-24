Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС України.
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Що відомо про загибель Олега Петренка?
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що під час роботи піротехнічного розрахунку в Шосткинському районі Сумської області здетонував ворожий FPV-дрон.
Двоє саперів були важко поранені, їх доставили до лікарні. На жаль, травми Олега виявилися несумісними з життям,
– зазначили у МВС.
Там також повідомили, що у лавах ДСНС Олег Петренко служив з 2022 року. Сержанту служби цивільного захисту було всього 30 років.
Олег Петренко загинув під час розмінування на Сумщині / Фото МВС України
"Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять!" – мовиться у повідомленні.
24 Канал також висловлює щирі співчуття родичам, друзям та всім, хто знав Олега Петренка через його передчасну загибель.