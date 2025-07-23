Саме тому він залишив Італію та повернувся в Україну, коли та зазнала російської агресії, передає 24 Канал із посиланням на la Repubblica.

Дивіться також Важка втрата, – Зеленський прокоментував загибель командира "Люті" Максима Казбана

Як загинув італієць українського походження?

Зазначається, що Артем Налято мешкав у містечку Трібано. За кордоном він інтегрувався в місцеву громаду, мав роботу. Однак у серпні 2022 року вирішив повернутися в Україну, де відшукав свого брата.

Згодом Артем пішов добровольцем в українське військо. Кілька тижнів тому він ненадовго повертався до містечка у Падуї, аби провідати своїх рідних, а потім знову вирушив на фронт. Він загинув 14 липня внаслідок удару росіян по полігону.

Артема у важкому стані доставили в лікарні, де він помер.

Ми з болем і любов'ю обіймаємо родину, яка прийняла його (Артема – 24 Каналу) і виховала з любов'ю. Сьогодні Трібано втрачає свого сина. Порожнеча, яку він залишає, глибока, але ми пам'ятатимемо його за сміливість його вибору,

– написав у Facebook мер Трібано Массімо Каваццана.

До слова, 14 липня на фронті також загинув 19-річний воїн ЗСУ Анатолій Ямпольський із Чернігівщини.