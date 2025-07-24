Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД Украины.

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Что известно о гибели Олега Петренко?

В Министерстве внутренних дел рассказали, что во время работы пиротехнического расчета в Шосткинском районе Сумской области сдетонировал вражеский FPV-дрон.

Двое саперов были тяжело ранены, их доставили в больницу. К сожалению, травмы Олега оказались несовместимыми с жизнью,

– отметили в МВД.

Там также сообщили, что в рядах ГСЧС Олег Петренко служил с 2022 года. Сержанту службы гражданской защиты было всего 30 лет.



Олег Петренко погиб во время разминирования в Сумской области / Фото МВД Украины

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память!" – говорится в сообщении.

24 Канал также выражает искренние соболезнования родственникам, друзьям и всем, кто знал Олега Петренко из-за его преждевременной гибели.