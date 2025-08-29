Моторошний інцидент трапився у серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка, розташованого у Покровському районі, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.
Дивіться також Ребра ламали тричі, – ексмер Херсона розповів про побиття в російському полоні
Що відомо про катування воїнів ЗСУ росіянами?
Окупанти захопили в полон військовослужбовця ЗСУ. Свого бранця вони завели до підвалу будинку, у якому на колінах зі зв'язаними за спиною руками перебували ще 7 українських захисників.
Під час допитів російські військові жорстоко катували воїнів Сил оборони. Вони відрізали потерпілим частини тіл, після чого перерізали їм горло.
У подальшому, вважаючи своїх жертв загиблими, загарбники скинули тіла у яму і закидали сміттям. Один з полонених – 33-річний нацгвардієць Владислав – вижив та упродовж 5 діб, попри відкриті рани та тяжкі травми, добирався до українських позицій. Наразі потерпілий перебуває у медичному закладі.
Він розповідав, що першим хлопцям, які потрапили в полон – вони були з розвідки – їм виколювали очі, відрізали губи, чоловічі органи обрізали, вуха, ніс,
– розповів брат полоненого, якому вдалося вижити.
Військовослужбовцю вже провели операцію. Лікарі роблять все можливе, аби він знову міг говорити. Наразі ж нацгвардієць записує свої спогади в щоденнику.
Попри пережите, чоловік уже думає про повернення на фронт і мріє побачити свою 4-річну доньку. "Пише, щоб ті тварюки всі відчули те, що відчув я і ті 7 наших хлопців-козаків", – каже брат пораненого.
Що відомо про останні воєнні злочини росіян?
Українські розвідники перехопили докази катувань захисників з боку росіян. На записі чути, як командир російських військ дає наказ своїм підлеглим відірвати ніготь українському військовослужбовцю.
На Покровському напрямку поблизу міста Родинське російський військовий розстріляв цивільного.
Molfar Intelligence Institute та СБУ ідентифікували 144 російських тюремників, причетних до катувань українських військовополонених.