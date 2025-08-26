Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Що розвідники розповіли про жахливий наказ росіянина?

У ГУР розповіли, що українські розвідники перехопили чергові свідчення системних воєнних злочинів, до яких вдаються російські військовослужбовці.

З перемовин російських загарбників чути, як командир одного з підрозділів окупаційної армії віддає своїм підлеглим наказ катувати українських військовополонених.

Давай, тому, хто їм найбільше не подобається, ніготь відірвуть,

– каже окупант.

Обережно, нецензурна лексика! Запис розмови окупантів: дивіться відео ГУР МО

Захисники України нагадали, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

До яких воєнних злочинів вдаються окупанти?