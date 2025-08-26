Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Что разведчики рассказали об ужасном приказе россиянина?

В ГУР рассказали, что украинские разведчики перехватили очередные свидетельства системных военных преступлений, к которым прибегают российские военнослужащие.

Из переговоров российских захватчиков слышно, как командир одного из подразделений оккупационной армии отдает своим подчиненным приказ пытать украинских военнопленных.

Давай, тому, кто им больше всего не нравится, ноготь оторвут,

– говорит оккупант.

Осторожно, нецензурная лексика! Запись разговора оккупантов: смотрите видео ГУР МО

Защитники Украины напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

К каким военным преступлениям прибегают оккупанты?