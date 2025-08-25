Про це в ефірі 24 Каналу розповів розвідник спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України з позивним "Піка", який втратив під час цієї операції свого друга. Тоді окупанти глушили зв'язок українським бійцям та обстрілювали їх з міномета.

Якою була операція "Терикони" в Горлівці?

Розвідник спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України брав участь в операції "Терикони". За його словами, вона була дуже важкою, адже терикони – це висота. На жаль, "Піка" добре її пам'ятає, бо тоді загинув його друг – Іраклі Курцікідзе, який був офіцером грузинської армії. Коли почалася повномасштабна війна йому було 25 років. Він знайшов гроші й приїхав до України воювати.

"Я з ним познайомився ще у 2022 році. Ми на 3 доби заходили до противника на окуповану територію Запорізької області. Іраклі був сапером, дуже крутим фахівцем, який знав, що робить. Я був добровольцем і там ми познайомилися. Разом з "Махно" (Артур Пашкуляк – 24 Канал) мали йти з ними. Артур захворів, а я, ГУРівці та Нацгвардійці пішли, й ми разом працювали на тому напрямку. Вже потім я приїхав на "Терикони", в Костянтинівку й там знову побачив Іраклі. Ми були в одній групі", – сказав він.

Хоч тоді "Піка" мав у підпорядкуванні хлопців, він отримав команду їх залишити і піти лише з Іраклі підтримати бійців, які стояли на останній позиції перед териконом. Там і загинув його друг.

Ми піднялися на терикон. Це було дуже високо. Таке відчуття, ніби 10 поверхів. Я вийшов перший і побачив, що попереду окупована "промка". Там були позиції, які називалися "Лабутени" – дві вежі. По нас з побратимом почали стріляти з кулемета з цих вишок. Ми побігли, розтягнулися, почали ховатися за інший терикон, який був поруч. І тут пропав зв'язок. Нас заглушили,

– підкреслив він.

У цей день розвідник зрозумів, що завжди потрібно швидко рухатись. Саме це він завжди радив своїм побратимам. Коли пропав зв'язок, бійці до кінця не розуміли, що відбувається. Вони сиділи, а росіяни обстрілювали їх з міномета. Дехто з українських військових тоді отримав поранення.

"Тоді я попросив Іраклі оглянути когось з хлопців. Я був спереду, а 300-тий відтягнувся ближче до Іраклі. Не пам'ятаю – третій чи четвертий приліт був прямо біля Іраклі. Маленький уламок зайшов йому під шолом і просто у скроню… Він сапер, у нього була дуже хороша броня, шолом з вухами, але він "зловив" цей осколок у скроню. І все – одразу 200", – пригадав він.

"Піка" додав, що на териконах не було укриттів, щоб сховатись від ворожих обстрілів, лише окопи.

