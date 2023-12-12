Начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо прокоментував відбиття терикона у Горлівці. Він поділився своїми думками в етері телемарафону, передає 24 Канал.

До теми Українські військові відбили один із териконів у межах Горлівки

Яка ситуація під Горлівкою

Фітьо нагадав, що Генштаб у своїх зведеннях повідомляв про те, що наші воїни продовжують штурмові дії південніше від Бахмута.

Українські захисники перебувають в активній обороні. Тобто, за будь-якої кращої нагоди переходять до атак, покращують свої тактичні положення,

– сказав він.

Речник Командування Сухопутних військ ЗСУ зауважив, що інформація про відбиття терикона є приємною новиною, але це "не є якась сенсація".

Це щоденна, важка, кропітка робота наших захисників. І відповідно на даному етапі вона принесла ось такий результат,

– пояснив Фітьо.

Спікер зазначив, що таких окупованих териконів та загалом територій в Україні ще багато. Він закликав українців запастися силами та мобілізуватися всією країною, щоб звільнити наші землі від російських окупантів.

Що цьому передувало

У вівторок, 12 грудня, у День сухопутних військ України наші воїни відбили один з териконів та захопили позиції російських окупантів. Володимир Зеленський повідомив, що це сталося у межах Горлівки.

Це зробила штурмова група 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Президент назвав її членів героями.

Інші новини про ситуацію під Горлівкою