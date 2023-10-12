У четвер, 12 жовтня, стало відомо про руйнування мосту, що сполучає відповідні населені пункти в Донецькій області. Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Ураження важливого мосту на Донеччині

Судячи з фото й відео, масштаби руйнувань справді значні. Це може суттєво зашкодити логістиці ворога та його боєспроможності на полі бою в цьому районі фронту.

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