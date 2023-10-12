У Генштабі наголошують, що це орієнтовні цифри, адже точну статистику вести важко через інтенсивність боїв. Величезних втрат ворог зазнає й у техніці.

Дивіться також Зокрема, 11 генералів: у НАТО заявили, що втрати Росії у війні наближаються до 300 тисяч

Від початку повномасштабної війни російська армія поклала 284 890 життів своїх вояк. Спроби ворога захопити українські території – марні, ЗСУ тримають оборону завдаючи втрат ворогу. Наразі окупанти намагаються відновити втрачені позиції, а відтак пішли у штурм по всій лінії Східного фронту.

Втрати росіян у війні станом на 12 жовтня

особового складу – 284890 (+990) осіб

танків – 4905 (+42) одиниці

бойових броньованих машин – 9264 (+44)

артилерійських систем – 6763 (+32)

РСЗВ – 811 (+2)

засоби ППО – 545 (+0)

літаків – 316 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5247 (+21)

крилаті ракети – 1531 (+1)

кораблі /катери – 20 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9170 (+25)

спеціальна техніка – 966 (+1)



Втрати ворога станом на 12 жовтня / Інфографіка Генштабу

Головне про ситуацію на фронті

Російські окупанти намагаються наступати на Авдіївському напрямку. Мета ворога – відвернути увагу ЗСУ від контрнаступу на Мелітопольському напрямку та спробувати взяти в оточення наших бійців.

Свої наступальні зусилля російські війська відновили 10 жовтня: вони інтенсивно обстрілюють позиції наших військових та проводять локалізовані атаки.

В ISW повідомили, що більшість російських сил, які зараз воюють у районі Авдіївки, є солдатами 1 армійського корпусу терористичного формування "ДНР", який контролює російська 8 загальновійськова армія.