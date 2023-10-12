У Генштабі наголошують, що це орієнтовні цифри, адже точну статистику вести важко через інтенсивність боїв. Величезних втрат ворог зазнає й у техніці.
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Від початку повномасштабної війни російська армія поклала 284 890 життів своїх вояк. Спроби ворога захопити українські території – марні, ЗСУ тримають оборону завдаючи втрат ворогу. Наразі окупанти намагаються відновити втрачені позиції, а відтак пішли у штурм по всій лінії Східного фронту.
Втрати росіян у війні станом на 12 жовтня
- особового складу – 284890 (+990) осіб
- танків – 4905 (+42) одиниці
- бойових броньованих машин – 9264 (+44)
- артилерійських систем – 6763 (+32)
- РСЗВ – 811 (+2)
- засоби ППО – 545 (+0)
- літаків – 316 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5247 (+21)
- крилаті ракети – 1531 (+1)
- кораблі /катери – 20 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9170 (+25)
- спеціальна техніка – 966 (+1)
Втрати ворога станом на 12 жовтня / Інфографіка Генштабу
Головне про ситуацію на фронті
Російські окупанти намагаються наступати на Авдіївському напрямку. Мета ворога – відвернути увагу ЗСУ від контрнаступу на Мелітопольському напрямку та спробувати взяти в оточення наших бійців.
Свої наступальні зусилля російські війська відновили 10 жовтня: вони інтенсивно обстрілюють позиції наших військових та проводять локалізовані атаки.
В ISW повідомили, що більшість російських сил, які зараз воюють у районі Авдіївки, є солдатами 1 армійського корпусу терористичного формування "ДНР", який контролює російська 8 загальновійськова армія.