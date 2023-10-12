Про це заявив високопосадовець НАТО на полях зустрічі міністрів оборони країн Альянсу. За його словами, Москва втратила майже 2 тисячі офіцерів.

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Росія зазнає втрат

За словами високопосадовця НАТО, росіяни зазнають значних втрат.

Ми точно знаємо, що росіяни зазнають значно більше втрат, ніж українці. Тож ми вважаємо, що наближаємося до цифри близько 300 000 російських солдатів і найманців, які загинули з моменту вторгнення у лютому 2022 року,

– сказав він.

За його словами, більша частина втрат загарбників припадає на період після грудня 2022 року. Росія втратила у війні вже 1800 офіцерів.

"Зокрема, 11 генералів, а також офіцери середньої й молодшої ланки зазнали нищівних втрат. Втрати, схоже, дещо зменшилися з квітня, після того, як росіяни відмовилися від зимового способу наступу", – зауважив високопосадовець.

Він підкреслив, що українські військові втрати значно менші, ніж російські.

"І я знаю, що країни-члени Альянсу продовжують тренувати українські війська для того, щоб вони могли якнайшвидше вступити в бій і спробувати розв'язати ті проблеми, які викликають занепокоєння", – підкреслив посадовець НАТО.

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Росія готова до значних жертв

За інформацією Суспільного, високопосадовець нагадав, що у 2022 році Росія мобілізувала 300 тисяч осіб та "продемонструвала свою готовність до значних жертв".

Путін швидше за все, залишається впевненим, що Росія може завдати військової поразки Україні, принаймні на Сході, хоча, схоже, його генерали не завжди адекватно інформують його про реальний стан справ на місцях,

– заявив спікер.

Він додав, що удари росіян по об'єктах критичної інфраструктури в Україні продовжаться.

"Москва вважає, що це ефективна стратегія, щоб послабити волю України до боротьби. Тому критично важливо, щоб Україна була здатна підтримувати ефективну протиповітряну оборону, Ми бачимо, що допомога членів Альянсу, зокрема системами Patriot, є справді ключовою у підтримці й розбудові цієї оборони", – підсумував посадовець Альянсу.

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