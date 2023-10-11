У грудні 2022 року російські психологи виявили близько 100 тисяч військовослужбовців, які страждають на посттравматичний стресовий розлад. Про це повідомили у розвідці Британії.

Цікаво Як Україна звільняла "вишки Бойка": у ГУР розповіли невідомі деталі операції

Непридатних росіян відправляють на фронт

Кількість окупантів з ПТСР майже напевно зараз вища, оскільки російські військові не забезпечують достатньої ротації та відновлення після бойових дій.

На цю проблему вказували багато командирів, зокрема колишній командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов, який був звільнений від командування в липні 2023 року,

– повідомили у британській розвідці.

Окрім цього, є додаткові свідчення того, що лікарі в Росії відправляють на фронт військовослужбовців, які не здатні воювати.

"Кількість скарг на російські військово-лікарські комісії у 2023 році зросла порівняно з 2022 роком, причому в багатьох випадках у задоволенні скарг було відмовлено або вони були залишені без розгляду. Через брак турботи про психічне здоров'я та боєздатність своїх солдатів боєздатність російської армії продовжує залишатися на неоптимальному рівні", – мовиться у повідомленні.

Варто прочитати ЗСУ покращили позиції біля Роботиного, знищили Су-25 і відбили 30 атак на Харківщині

Загальні втрати російської армії в Україні

Від початку повномасштабної війни Кремль зазнає катастрофічних втрат. Станом на ранок 11 жовтня українські захисники та захисниці ліквідували майже 284 тисяч російських окупантів.

Окрім того, вони знищили понад 30 тисяч одиниць різноманітної ворожої техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів, зокрема: