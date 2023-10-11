В декабре 2022 года российские психологи обнаружили около 100 тысяч военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Об этом сообщили в разведке Британии.

Интересно Как Украина освобождала "вышки Бойко": в ГУР рассказали неизвестные детали операции

Непригодных россиян отправляют на фронт

Количество оккупантов с ПТСР почти наверняка сейчас выше, поскольку российские военные не обеспечивают достаточной ротации и восстановления после боевых действий.

На эту проблему указывали многие командиры, в том числе бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, освобожденный от командования в июле 2023 года,

– сообщили в британской разведке.

Кроме того, есть дополнительные свидетельства того, что врачи в России отправляют на фронт военнослужащих, которые не способны воевать.

"Количество жалоб на российские военно-врачебные комиссии в 2023 году возросло по сравнению с 2022 годом, причем во многих случаях в удовлетворении жалоб было отказано или они были оставлены без рассмотрения. За неимением заботы о психическом здоровье и боеспособности своих солдат боеспособность российской армии продолжает оставаться на неоптимальном уровне", – говорится в сообщении.

Стоит прочесть ВСУ улучшили позиции возле Роботиного, уничтожили Су-25 и отразили 30 атак на Харьковщине

Общие потери русской армии в Украине

С начала полномасштабной войны Кремль терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 11 октября украинские защитники и защитницы ликвидировали почти 284 тысячи российских оккупантов.

Кроме того, они уничтожили более 30 тысяч единиц разнообразной вражеской техники, единица которой кое-где стоит миллионы долларов, в частности: