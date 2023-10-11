В декабре 2022 года российские психологи обнаружили около 100 тысяч военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Об этом сообщили в разведке Британии.

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Непригодных россиян отправляют на фронт

Количество оккупантов с ПТСР почти наверняка сейчас выше, поскольку российские военные не обеспечивают достаточной ротации и восстановления после боевых действий.

На эту проблему указывали многие командиры, в том числе бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, освобожденный от командования в июле 2023 года,
– сообщили в британской разведке.

Кроме того, есть дополнительные свидетельства того, что врачи в России отправляют на фронт военнослужащих, которые не способны воевать.

"Количество жалоб на российские военно-врачебные комиссии в 2023 году возросло по сравнению с 2022 годом, причем во многих случаях в удовлетворении жалоб было отказано или они были оставлены без рассмотрения. За неимением заботы о психическом здоровье и боеспособности своих солдат боеспособность российской армии продолжает оставаться на неоптимальном уровне", – говорится в сообщении.

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Общие потери русской армии в Украине

С начала полномасштабной войны Кремль терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 11 октября украинские защитники и защитницы ликвидировали почти 284 тысячи российских оккупантов.

Кроме того, они уничтожили более 30 тысяч единиц разнообразной вражеской техники, единица которой кое-где стоит миллионы долларов, в частности:

  • танков – 4863 (+34 в сутки 10 октября);
  • боевых бронированных машин – 9220 (+91);
  • артиллерийских систем – 6731 (+18);
  • РСЗО – 809 (+1);
  • средств ПВО – 545 (+1);
  • самолетов – 316 (+1);
  • вертолетов – 316 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 5226 (+19);
  • крылатых ракет – 1530 (+0);
  • кораблей и катеров – 20 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9145 (+20);
  • специальной техники – 965 (+4).