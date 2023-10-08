Командир подразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк рассказал, что именно его подчиненным поставили задачу взять под контроль платформы. Россияне с 2014 года использовали их в качестве вспомогательных позиций для ПВО и радиоразведки.

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"Вышки Бойко" вернули под контроль Украины

Подразделение ГУР довольно быстро выполнило задание по освобождению "вышек Бойко". Затем там был организован штаб и своеобразная база для дальнейшего десантирования в Крым.

Россияне увидели, что мы там находимся и пытались атаковать с истребителя. Но стреляли из простой пушки, поэтому достать не смогли. Когда наши ребята выстрелили из ПЗРК и повредили самолету крыло, тот улетел. Россияне боялись к нам приближаться,

– рассказал Торкотюк.

Также контроль над "вышками Бойко" помог ночью 13 сентября ударить по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате этого большой десантный корабль оккупантов и их подлодка, способная вести огонь крылатыми ракетами, получили критические повреждения.

По мнению экспертов, украинские бомбардировщики, бившие по севастопольскому заводу, заходили в точку пуска своих ракет Storm Shadow именно со стороны буровых платформ.

Кроме того, летчикам помог и тот факт, что 23 августа на западном побережье Крыма модифицированная украинская ракета Нептун уничтожила современный российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов.

Это поражение почти в режиме реального времени демонстрировал беспилотник ГУР, зависший прямо над комплексом. Российская ПВО должна была сбить его первым, но каким-то образом этого удалось избежать.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что благодаря возвращению контроля Киева над "вышками Бойко" также стал возможным проход судов с украинским зерном, выходящим из портов Одесчины после выхода России из зернового соглашения.

Обратите внимание! 27 августа британская разведка сообщала про возобновление стычек в районе "вышек Бойко". Это произошло после того, как вражеский истребитель попытался поразить украинский военный катер, расположенный вблизи платформы в северо-западном районе Черного моря.