Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи министров обороны стран Альянса. По его словам, Москва потеряла около 2 тысяч офицеров.

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Россия терпит потери

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, россияне несут значительные потери.

Мы точно знаем, что россияне несут значительно больше потерь, чем украинцы. Так что мы считаем, что приближаемся к цифре около 300 000 российских солдат и наемников, погибших с момента вторжения в феврале 2022 года,

– сказал он.

По его словам, большая часть потерь захватчиков приходится на период после декабря 2022 года. Россия потеряла в войне уже 1800 офицеров.

"В том числе 11 генералов, а также офицеры среднего и младшего звена понесли сокрушительные потери. Потери, похоже, несколько уменьшились с апреля, после того, как россияне отказались от зимнего способа наступления", – отметил высокопоставленный чиновник.

Он подчеркнул, что украинские военные потери значительно меньше, чем российские.

"И я знаю, что страны-члены Альянса продолжают тренировать украинские войска для того, чтобы они могли как можно быстрее вступить в бой и попытаться решить проблемы, которые вызывают беспокойство", – подчеркнул чиновник НАТО.

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Россия готова к значительным жертвам

По информации Суспильного, высокопоставленный чиновник напомнил, что в 2022 году Россия мобилизовала 300 тысяч человек и "продемонстрировала свою готовность к значительным жертвам".

Путин, скорее всего, остается уверенным, что Россия может нанести военное поражение Украине, по крайней мере на Востоке, хотя, похоже, его генералы не всегда адекватно информируют его о реальном положении дел на местах,

– заявил спикер.

Он добавил, что удары россиян по объектам критической инфраструктуры в Украине продолжатся.

"Москва считает, что это эффективная стратегия, чтобы ослабить волю Украины к борьбе. Поэтому критически важно, чтобы Украина была способна поддерживать эффективную противовоздушную оборону. Мы видим, что помощь членов Альянса, в частности системами Patriot, действительно ключевая в поддержке и развитии этой обороны", – подытожил чиновник Альянса.

Обратите внимание! По состоянию на утро 11 октября, украинские защитники и защитницы ликвидировали почти 284 тысячи российских оккупантов.