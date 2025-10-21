У Покровську небезпечне будь-яке пересування, і пішоходів, і тим більше авто. Про це в ефірі 24 Каналу розповіла волонтерка та засновниця БО "БФ Янголи Донбасу" Яна Статна.

"З початку січня цього року росіяни не припиняли "сафарі" на цивільних. Вони постійно працювали по велосипедистах, по пішоходах, по цивільних автівках. Вони залітали у квартири місцевих жителів, у їхні будинки будь-якими методами", – сказала вона.

Яка ситуація в інших містах?

Яна Статна зазначила, що у Костянтинівці дуже складна та напружена ситуація. За її словами, зараз обстановка там схожа на ту, що була у Покровську у липні – серпні. У місті дуже багато оптоволокна.

Усе в оптоволокні. З одного боку, там дрони збивають, з іншої – прилітають КАБи. Тобто росіяни нічого не шкодують на це місто. Деякі частини і райони міста просто не впізнати. Ландшафт тут змінюється майже щоденно,

– підкреслила волонтерка.

У Добропіллі теж дуже складно. У липні росіяни почали руйнувати місто. Зокрема, розбили центр, спальні райони. Ситуація з евакуацією дещо краща. Багато жителів виїхали саме у перший етап, коли окупанти почали так активно обстрілювати місто. І зараз люди більш активно погоджуються на евакуацію. Хоча певна кількість цивільних досі залишається.

Тут вже немає світла. Є проблеми зі зв'язком. Починають закриватися магазини. Тобто мені щодо ситуації, щодо обстановки – як у Покровську у період кінця грудня минулого року – початку січня 2025 року. Тільки більше КАБів, FPV-дронів прилітає саме по місту,

– додала засновниця БО "БФ Янголи Донбасу".

Що відбувається на Покровському напрямку?