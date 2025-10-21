Тут мовиться, що Сили оборони ще мають можливості відбити ворога. Про це в етері 24 каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо, зауваживши, що для цього потрібна одна важлива річ.
Якою є ситуація біля Покровська і Куп'янська?
Військовий оглядач зазначив, що росіяни на Куп'янському напрямку перебувають і в центрі міста і на його околицях. Раніше Україна недооцінювала загрозу, коли окупанти підійшли до Куп'янська з півночі.
Наша країна ж не мала там піхотного ресурсу, ворога відбивають саме дрони. Крім того, ворог зараз активно переодягається у цивільний одяг, щоб злитись з місцевими мешканцями. Це ще раз підкреслює проблему з евакуацією.
Сам факт потрапляння до Куп'янська – це вже критична історія. Однак президент має рацію – ситуація покращилась з огляду на те, що є спроби відрізати логістичні шляхи ворога та ізолювати його сили в місті,
– сказав він.
Схожа ситуація, за словами Пехньо, є і в Покровську. Ворог теж вже заходить у місто. Для того, щоб втримати ці два міста, потрібно посилити українську армію резервами.
Куп'янськ та Покровськ: дивіться на карті
Що ще відомо про Куп'янський та Покровський напрямки?
- В Інституті вивчення війни повідомили, що 18 – 19 жовтня українські сили могли просунутись в центральній частині Куп'янська.
- Водночас у DeepState повідомили, що підрозділи Росії, які проникли у межі Куп'янська, зуміли накопичити значні сили піхоти. Окупанти будуть пробувати просунутися в південному напрямку.
- Тим часом довкола Покровська є кілька місць, де відбуваються активні бойові дії. Ворог вже зайшов у місто та закріпився в Шахтарському мікрорайоні, де й зараз точаться міські бої.