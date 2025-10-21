Здесь говорится, что Силы обороны еще имеют возможности отбить врага. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, что для этого нужна одна важная вещь.

Какова ситуация возле Покровска и Купянска?

Военный обозреватель отметил, что россияне на Купянском направлении находятся и в центре города и на его окраинах. Ранее Украина недооценивала угрозу, когда оккупанты подошли к Купянску с севера.

Наша страна же не имела там пехотного ресурса, врага отбивают именно дроны. Кроме того, враг сейчас активно переодевается в гражданскую одежду, чтобы слиться с местными жителями. Это еще раз подчеркивает проблему с эвакуацией.

Сам факт попадания в Купянск – это уже критическая история. Однако президент прав – ситуация улучшилась, учитывая то, что есть попытки отрезать логистические пути врага и изолировать его силы в городе,

– сказал он.

Похожая ситуация, по словам Пехньо, есть и в Покровске. Враг тоже уже заходит в город. Для того, чтобы удержать эти два города, нужно усилить украинскую армию резервами.

Купянск и Покровск: смотрите на карте

Что еще известно о Купянском и Покровском направлениях?