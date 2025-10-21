Здесь говорится, что Силы обороны еще имеют возможности отбить врага. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, что для этого нужна одна важная вещь.
Какова ситуация возле Покровска и Купянска?
Военный обозреватель отметил, что россияне на Купянском направлении находятся и в центре города и на его окраинах. Ранее Украина недооценивала угрозу, когда оккупанты подошли к Купянску с севера.
Наша страна же не имела там пехотного ресурса, врага отбивают именно дроны. Кроме того, враг сейчас активно переодевается в гражданскую одежду, чтобы слиться с местными жителями. Это еще раз подчеркивает проблему с эвакуацией.
Сам факт попадания в Купянск – это уже критическая история. Однако президент прав – ситуация улучшилась, учитывая то, что есть попытки отрезать логистические пути врага и изолировать его силы в городе,
– сказал он.
Похожая ситуация, по словам Пехньо, есть и в Покровске. Враг тоже уже заходит в город. Для того, чтобы удержать эти два города, нужно усилить украинскую армию резервами.
Что еще известно о Купянском и Покровском направлениях?
- В Институте изучения войны сообщили, что 18 – 19 октября украинские силы могли продвинуться в центральной части Купянска.
- В то же время в DeepState сообщили, что подразделения России, которые проникли в пределы Купянска, сумели накопить значительные силы пехоты. Оккупанты будут пробовать продвинуться в южном направлении.
- Между тем вокруг Покровска есть несколько мест, где происходят активные боевые действия. Враг уже зашел в город и закрепился в Шахтерском микрорайоне, где и сейчас идут городские бои.