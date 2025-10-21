У цьому контексті я б виділив кілька ключових факторів. Про це пише Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

Що росіяни замислили на Покровському напрямку?

Російська 51-ша загальновійськова армія, яка, ймовірно, за планом свого командування давно мала б прорватися в район на північ від Покровська та заблокувати комунікації у бік Добропілля, через власні наступальні ескапади на Добропільському напрямку досі цього не зробила. Вона загрузнула у боях за "вклинення" там.

У зв'язку з цим, швидше за все, російське командування оперативно-стратегічного рівня вирішило продовжувати наступальну операцію на Покровському напрямку.

Як наслідок, відбулося значне оперативно-стратегічне перегрупування російських військ у зоні відповідальності УВ "Центр" та прилеглих до неї флангах двох інших УВ – "Схід" та "Південь". У смугу суміжної до 51-ї ЗВА 8-ї ЗВА прибула низка частин морської піхоти противника. Водночас більша частина 41-ї ЗВА, ймовірно, вирушила до зони відповідальності УВ "Схід".

Після цього сталося ще дві речі – 2-га ЗВА почала самостійний штурм Покровська, а 51-шу ЗВА звільнили від необхідності вести вперті бої за свій правий фланг і тил в районі Добропільського вклинення (це доручили морській піхоті). При цьому їй дали вказівку пришвидшити наступ в напрямку Новоекономіче – Мирноград і в напрямку вищезгаданого району на північ від Покровська.

Це загальний оперативний фон на цьому напрямку, який на практиці був деталізований наступним чином.

Яку тактику росіяни намагаються повторити на Покровському напрямку?

Підрозділи 51-ї ЗВА, ймовірно, накопичуються в районі сіл Сухецьке та Затишок для продовження атак у напрямку Родинського та Білицького. Поки що їм не вдалося повністю взяти під контроль ні перше, ні друге. Ба більше, ймовірно, на південь від Родинського Сили оборони України провели кілька контратак.

У напрямку Новоекономічне – Мирноград 5-та ОМСБр противника продовжувала атакувальні дії, попередньо зайнявши територію шахти на захід від Новоекономічного.

Судячи з усього, штурмовим групам противника вдалося пройти від шахти до східної околиці Мирнограда, де СОУ активно "зачищали" їх дронами протягом останніх 2 – 3 днів. Цілком можливо, що в боях на цьому напрямку і на північ беруть участь і деякі підрозділи морської піхоти противника.

Підрозділи 5-ї ОМСБр спільно з 9-ю ОМСБр, а також штурмові групи зі складу 72-го окремого батальйону спецпризначення продовжували активні "проникаючі" та штурмові дії у напрямку Миролюбівка – Балаган та Гродівка – Козацьке. Судячи з усього, їм вдалося просунутися на південь від Сенянського водосховища приблизно на 2 кілометри. Атаки на Промінь і Козацьке поки що не увінчалися успіхом, як з боку Гродівки, так і з боку Миколаївки.

У напрямку Чунишине – Новопавлівка кілька штурмових груп зі складу 27-ї МСД 2-ї ЗВА зробили декілька акцентованих спроб прорватися вздовж залізниці до Новопавлівки. Однак, ймовірно, їм це не вдалося. Тим більше, що контроль ворога над селом Чунишине видається досить проблематичним для нього. СОУ кілька разів короткими контратаками відкидали ворога тут на південь.

Ситуація на зазначеному напрямку ускладнюється тим, що підрозділам тієї ж 27-ї МСД противника, ймовірно, спільно зі 1437-м МСП ТРВ вдалося проникнути відразу декількома невеликими піхотними групами у південну частину Покровська. Це суттєво ускладнює оборону району Новопавлівки для СОУ.

Наразі СОУ змушені вести бої з цими ворожими групами "інфільтрації" практично по всій південній частині Покровська. Росіяни закріпилися у Звіровому і зберігають високий рівень інтенсивності проникнення в межі міста.

Фактично, ми маємо спробу командування 2-ї ЗВА Росії скопіювати дії командування своєї 6-ї ЗВА на Куп'янському напрямку. Спочатку – наполегливий та перманентний пошук прогалин у бойових порядках СОУ, а потім – постійні спроби проникнення через них невеликих піхотних груп та диверсійно-розвідувальних груп противника. Така собі штучна "хаотизація" системи оборони міста, як це було в Куп'янську.

У південно-західному напрямку Покровського району оборони, по рубежу Удачне – Котлине, противник також активізувався. Тут підрозділи 2-ї ЗВА наполегливо намагаються просунутися у північному напрямку. Вони хочуть прорватися на Сергіївку та на західну околицю Покровська, де розташована так звана міська промислова зона. Це дасть можливість ворогу фізично перерізати дорогу, що веде з Покровська до Павлограда.

Останніми тижнями штурмові групи зі складу підрозділів 15-ї ОМСБр та 1441-го МСП ТрВ Росії неодноразово пробували прорватися з Котлиного в район території 9-го пожежно-рятувального загону. Переважно вони діяли вздовж залізниці, що веде до Межової. Наскільки мені відомо, кілька невеликих піхотних груп росіян, які проникли в цей район з того напрямку, були знищені практично на самих підступах до міста.

Які перспективи подальшого розвитку ситуації?

Командування УВ "Центр" і 2-й ЗВА противника не бажають бути втягнутими в лобовий штурм Покровська в стилі боїв за Бахмут і Авдіївку, бо це загрожує масовими витратами вже дефіцитної живої сили. Не стільки через раптове бажання збільшити її значимість, скільки через банальний острах – не виконати поставлене завдання (взяти Покровськ). Просто тому, що саме цієї живої сили може не вистачити для цього.

ПВК "Вагнера" штурмувала Бахмут, маючи фактично невичерпний кредит на потрібні їй "тушки", які на той момент можна було кидати на лобові штурми тамтешніх руїн мало не в промислових масштабах.

Але 2-га ЗВА, явно не ПВК "Вагнера", і сьогоднішні обсяги та темпи прибуття "спецконтингенту" для її наступальних потреб не можна порівняти з тими, що були того часу. Його мало, і він достатньо швидко закінчується в таких штурмах. Тому у Покровську командування 2-ї ЗВА і намагається запозичити досвід 6-ї ЗВА у Куп'янську – не для штурму, а для проникнення та "хаотизації" системи оборони СОУ.

Усі ці дії в самому місті, по суті, мають допоміжний характер. Основне прагнення російського командування залишається незмінним – оточити район Покровської оборони ЗСУ з флангів і в центрі смуги 51-ї ЗВА, в район на північ від Покровська. Відповідно, бої в районі Мирнограда та південної частини Покровська мають за основну мету – зв'язати якомога більше сил та засобів 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, що обороняється на цьому напрямку, щоб він не зміг запобігти фланговому тиску російських військ у власній смузі.

У цьому сенсі проблема для ворога полягає в тому, що його 51-ша ЗВА не може повністю сконцентруватися на Покровську, адже вона все ще змушена утримувати свій правий фланг виключно у зворотному напрямку. Адже перша спроба російської морської піхоти ліквідувати загрозу її тилу та флангу на Добропільському напрямку виявилося не дуже вдалою. Ця загроза продовжує існувати.

По суті, доля Покровська тепер вирішується не на Покровському напрямку, а на захід від річки Казенний Торець на Добропільському напрямку, в "чотирикутнику" Нове Шахове – Шахове – північна околиця Новоекономічного – Родинське.

Іншими словами, відповідь на питання – чи зможуть війська 51-ї ЗВА противника, що прорвалися на захід від Казенного Торця, не тільки утримати свій плацдарм, а й просуватися в напрямках Родинське – Гришине і Сухецьке – Шевченко, з великою долею ймовірності дасть відповідь й на питання – чи зможуть СОУ утримати весь район оборони Покровська найближчим часом?