Витік документів розкриває базові втрати Росії

Чи втрачає Росія 30 000 військовослужбовців щомісяця, оскільки повномасштабна війна проти України триває вже 44-й місяць? Чи втрачає вона більше – 50 000 на місяць або навіть ще більше?

Оскільки росіяни втягують дедалі більше полків і бригад у вузький виступ на північний схід від міста-фортеці Покровськ, їхні втрати зростають.

Різні джерела розходяться в думках щодо того, наскільки саме зростають втрати російської армії. Вони погоджуються, що дедалі більше окупантів гинуть, отримують каліцтва або зникають безвісти, при чому багато з них перебувають на хаотичному виступі площею 40 квадратних кілометрів та навколо нього.

Витік російського документа містить базові дані щодо втрат Росії з 1 січня по 1 вересня цього року. Згідно з документом, російські війська зазнали 281 550 втрат за ці 245 днів:

86 744 – загиблих у бою,

33 996 – зниклих безвісти,

158 529 – поранених у бою,

2 311 – взятий у полон.

Це 35 тисяч втрат на місяць протягом перших тижнів відновлення наступу Росії на Покровськ. З цих 35 тисяч втрат кілька тисяч, ймовірно, були тимчасовими. Оскільки ті бійці, які мали легкі травми, одужали та повернулися до служби.

Враховуючи, що Росія протягом тих самих восьми місяців щомісяця вербувала майже 32 тисячі нових військовослужбовців, є ймовірність, що Кремль мав невеликий надлишок солдатів протягом більшої частини 2025 року.

Але рішучість російських командирів захопити Покровськ – один з останніх міських опорних пунктів між росіянами та вільними містами-побратимами Краматорськом і Слов'янськом – знищила цей надлишок. Тепер росіяни майже напевно втрачають більше військ щомісяця, ніж набирають.

Однак незрозуміло, наскільки глибоким є дефіцит.

Вересневі втрати перевищили українські оцінки

В іншому опублікованому документі, який описує детальну інформацію про втрати росіян станом на 4 вересня, зазначена загальну кількість втрат – 995 осіб. Приблизно половина з них належала угрупованню військ "Центр", яке воювало навколо Покровська. Неймовірно, але ця цифра дещо вища, ніж офіційний український підрахунок втрат росіян за той самий день.

Український генеральний штаб, якому можна пробачити прогнози більш оптимістичних цифр, станом на 4 вересня нарахував лише 810 російських втрат.

Покровський наступ збільшив втрати росіян на 18 – 20%

Ймовірно, рівень втрат серед російських польових армій з того часу зріс. "На Покровському напрямку російські війська активізували атаки по всьому напрямку, зазнавши на 18 – 20% більших втрат за останній тиждень", – повідомив 15 жовтня Український центр оборонних стратегій.

Якщо дані Центрі правильні, то росіяни втрачають близько 1200 військовослужбовців на день. Якщо збережеться типове співвідношення вбитих, поранених та зниклих безвісти, то 1200 загальних втрат можуть означати 400 підтверджених жертв на день. (Аналітики припускають, що більшість зниклих безвісти російських солдатів також загинули).

Але принаймні один аналітик має вагомі підстави вважати, що втрати Росії наразі набагато більші.

Візуальні дані свідчать, що фактична смертність значно перевищує офіційні дані

Аналітик Ендрю Перпетуа візуально підтвердив 825 загиблих росіян за п'ять днів, починаючи з 9 жовтня. Це в середньому 165 загиблих росіян щодня.

Але Перпетуа наголосив, що його кількість, ймовірно, занижена, оскільки багато росіян гинуть під час бойових і не залишають після себе фото- чи відеодоказів. Сам Перпетуа оцінив, що він спостерігає від 15% до 30% втрат росіян.

Якщо бути обережним з припущеннями, то це може означати, що кількість смертей на полі бою в Росії наближається до 500 на день. Застосовуючи звичайні співвідношення, це може означати 1000 поранених та 250 зниклих безвісти. Знову ж таки, більшість зниклих безвісти, ймовірно, загинули.

Вербування в Росії не встигає за зростанням втрат

Це – багато загиблих, покалічених та зниклих безвісти росіян. Потенційно 50 тисяч або більше втрат на місяць.

Проблема для Кремля полягає в тому, що немає жодних доказів того, що він збільшив вербування військовослужбовців, щоб компенсувати збільшення втрати. Якщо російські війська все ще щомісяця поповнюють 32 тисячі нових військовослужбовців, вони, ймовірно, мають дефіцит людських ресурсів близько 20 тисяч військовослужбовців на місяць, який не можуть заповнити.