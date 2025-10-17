Середина осені. Вже

Наступальний потенціал російських військ поки що не вичерпаний, ще щонайменше місяць вони технічно будуть здатні підтримувати тиск. Про це пише Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

Проте, якщо раніше, за версією Володимира Путіна, російські війська "наступали по всьому фронту", то зараз, за ​​його словами, вони лише "мають стратегічну ініціативу". Тобто, начебто наступають, але явно не скрізь і значно повільніше за план.

Є рух росіян у районі Куп'янська, вони намагаються тягнутися у бік Лимана, не слабшає тиск на Покровськ, є проникнення у Дніпропетровську область та ворушіння у Запорізькій області. Але навіть за характером застосування військ зрозуміло, що плани порушені.

Наприклад, стягнуту для походу на Костянтинівку морську піхоту кинули на порятунок "добропільського вклинення", зараз вона там "згоряє". У мережі є багато відео зі штурмами росіян у цьому районі. Ворог зазнав великих втрат у живій силі та техніці. Отже, плани щодо Костянтинівки будуть скориговані.

Для росіян маячить перспектива увійти в зиму із завданням штурмувати міста з полів, коли для цього не створені умови. Російське командування має місяць, щоб якось змінити цей максимально травматичний для своєї армії сценарій. Але як це зробити за поточного характеру війни – неясно. Потрібно терміново добути звідкись багато підготовлених військ. Або якось масштабно зламати тил української армії.

Оскільки і те, й інше сумнівне, то тлом діалогу є перспектива затяжного і кривавого протистояння з мінімальною ймовірністю перелому на користь Росії.

Суто у військовому плані ґрунт для російських ультиматумів відсутній. Або вони мають швидко зробити щось непередбачене, або прийняти реалії землі. Про що вже публічно сказав навіть Венс.

"Лінія фронту" всередині Росії та в глибині окупованих територій

Рубрика "Малюк та друзі вводять санкції" щодня поповнюється. Днями Сили спецоперацій дотяглися до НПЗ у Саратові, щось трапилося і на НПЗ у Кстово (Нижній Новгород). Продовжує горіти нафтобаза у Феодосії, яку чотири дні тому підпалили СБУ разом із СЗГ.

Сьогодні злегка спалахнула нафтобаза у Гвардійському (резервуари мережі заправок ATAN). Збитки поки що неясні, але навіть якщо пошкоджений лише один резервуар, то ситуація з паливом на окупованому півострові ще більше ускладниться. У Криму найперше почалися скарги на те, що торговці чимось розбавляють бензин. Плюс буде менше маневру для підтримки окупаційного угруповання у Херсонській та Запорізькій областях.

За останні три дні, крім електропідстанцій у Криму, щось трапилося на Арзамаській, Балашівській та Володимирській підстанціях. Це не враховуючи дрібних інцидентів на тяглових підстанціях РЗД, характерного потріскування на складах БК у Донецьку тощо.

Неспокійною видалася ніч у районі Сочі/Адлер. Не підвело російське ППО: судомно палячи по добрих дронах, росіяни збили свій СУ-30СМ, що злетів з аеродрому в Тихорецьку (на Кубані). Тепер його треба чимось замінити.

Як зрозуміти, наскільки чутливими є українські удари по Росії? Буданов оцінив: активність України дала більший ефект, ніж усі міжнародні санкції. Росіяни про це теж говорять, але особливою манерою.

Так, директор ФСБ Олександр Бортніков на засіданні Ради керівників органів безпеки та спецслужб держав СНД (СОРБ) у Самарканді (Узбекистан) виголосив промову в стилі "англійка гадить". Мовляв, за всіма резонансними атаками на території Росії (типу "Павутини" у виконанні СБУ) стоять британські спецслужби.

Росіяни не можуть прийнятися той факт, що українці можуть їх обіграти. Тим більше вони не можуть це визнати політично. Як тільки починається сублімація такої риторики, це означає, що Кремлю дуже боляче і треба якось пояснювати свої провали. "Підступи західних спецслужб" – це стандартний прийом.

Москва підтримує імідж деструктивної сили

Це, як і раніше, створює проблеми, але вже не так лякає. Два дні тому шведи заявили, що виявили на Балтиці та супроводжували російський підводний човен. Глава ФБР Кеш Патель повідомив про зростання на 33% кількості виробництв щодо ворожої активності на користь Росії.

Спектр інцидентів у Європі є загальновідомим. Через це, з одного боку, є запит на якусь розрядку, а з іншого боку, є розуміння, що цей кремлівський шантаж може бути відновлений будь-якої миті. Тому щодо Росії мають бути ухвалені якісь комплексні рішення.

Путін сам провокує такі рішення. Від посилення контртерористичного режиму щодо суб'єктів, навіть мінімально пов'язаних із Росією, до перенесення активності на територію Росії.

Гіпотетичні дії Індії щодо російської нафти

Я наразі не готовий їх оцінювати. Так само як і приємне оку зниження цін на вуглеводні. Якщо все підтвердиться, а низька ціна стане новою нормою на значний період – російському бюджету буде дуже боляче.

Росіян уже потихеньку охоплює тихий смуток. Можна взяти будь-яку стрічку та скласти дайджест погіршення: подорожчання, дефіцит, падіння якості тощо. Наприклад, з'явилася статистика, що підготувати автомобіль до зими в середньому коштуватиме на 15% дорожче, ніж раніше. Плюс зростання цін на пальне. Як наслідок – підганяння цін на все.

У 2023 – 2024 роках у Росії спостерігалося зростання реальної заробітної плати. Тепер і зростання немає, і ціни добивають.

Що маємо у підсумку?

Можна говорити хоч про "Томагавки", хоч про авіаносці, але матеріальну основу нікуди не дінеш. Ситуація в Україні складна та погіршується. Але й у Росії ситуація помітно погіршується. Тенденція дуже промовиста.

Ціна кожного місяця впертості Путіна стрімко зростає для Росії. Дональд Трамп уже відкрито каже: якщо ти цілився у гегемони, але виявився нездатним втілити свої військові плани за тиждень, то вирішуй щось. Зустріч Трампа з Путіним буде на початку листопада (якраз до 1-ї річниці виборів у США). За цей час на нас навалиться лавина різних домислів. Ще гірше, ніж зараз.

Стійкість суспільства – це один із параметрів, який серйозно вплине на перебіг дискусії та результат. Має сенс фокусуватися не на інформаційній картині та домислах, а на підготовці до можливих комунальних труднощів. Це – внесок кожного у переговори.