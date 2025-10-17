Трамп і Путін торгують повітрям

Для підліткової закоханості цього достатньо. Для завершення війни й отримання такої бажаної Нобелівської премії миру вже наступного року – недостатньо. Про це пише Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

Чи це те, що треба Трампу? Хто зна. Але це точно не те, що треба нам.

І Трамп, і Путін поки що торгують повітрям. Навіть якби "Томагавки" і приїхали в Україну, щоб потім полетіти в Росію, вони мало б що змінили на полі бою і в стані економіки Росії. 50 крилатих ракет – це одноразовий обстріл України з боку Росії з корекцією на більшу територію й економіку. Але для нас то був би приємний політичний прогрес.

Навіть якщо Марко Рубіо з Сергієм Лавровим зможуть досягти домовленості про зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, то це мало як вплине на завершення війни і на позиції на полі бою.

Поки Путін здатен продавати Трампу ілюзії і не готовий завершувати війну, метод "Томагавка" і пряника працювати не буде. З Путіним працює тільки метод "Томагавка" і санкцій. А Трамп цього не хоче. Попри всі публікації у західній пресі про те, який Трамп сильно злий на Путіна. Надії та ілюзії перемагають. Коли тобі 18 років, і коли тобі 80.

Не треба ілюзій для нас щодо мит на Китай у розмірі 500%. Це не відбувається у межах миротворення, а є частиною торгівельної війни Трампа і Китаю. Вже й так є погроза мит па 100%. Скільки додати згори – 500, 1000 чи 100500 – вже немає значення.

Чи все пропало? Ні, бо справа репараційного кредиту просувається. Євросоюз підвищує чек. А Путін не може. Ці гроші підуть і на американську зброю. І, може, навіть на кілька "Томагавків" свого часу. Бо є і певні просування в питанні Індії, яка вже готова замінити принаймні частину російської нафти на американську.

Просто не треба чекати дива від сьогоднішнього вечора у Білому Домі. Головне, щоб не сталось біди.